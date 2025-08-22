La restauradora vegana

Creado: Actualizado:

A ver. Que una cocinera sea vegana tiene la importancia que le queramos dar al tema. Ahora bien, que esa misma cocinera afirme, urbe et orbe, en la última edición del Joc de Cartes estiu que no prueba nunca los platos que cocina porque no le gustan... pues como que no. Pues esto es lo que ocurrió para pasmo de Marc Ribas en la búsqueda del mejor bar de tapas del Vallès. Evidentemente no ganó, cosa lógica, pero este local de Castellar del Vallès ya ha quedado como uno de los hitos del concurso gastronómico de TV3. Venció la Taberna 1984 de Sant Cugat y segundo se colocó Rauxa de Sabadell. Pero dejando a un lado esta tremenda incongruencia que supone que un chef no prueba lo que cocina porque no es de su agrado... hay otro detalle que comienza a chirriar en el ya veterano espacio de la pública catalana. Antes, al menos se guardaban las formas. Ahora ya no. Todos puntúan al adversario lo más bajo que pueden, simplemente para que no puedan ganarlos en el Joc de Cartes. Cosa que demuestra que quizá el actual formato ya está más que agotado.