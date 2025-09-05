Entusiasmo no indescriptible

Creado: Actualizado:

Voy a apropiarme de la expresión acuñada por mi amigo Iñaki para calificar el concurso que estrenó el miércoles Antena 3 y que responde al nombre de Juego de pelotas y que presenta Juanra Bonet: Entusiasmo sí, pero no indescriptible. Sí, es un concurso familiar, blanco, blanquísimo, que no se alarga demasiado en el tiempo, pero que tampoco aporta nada nuevo al género. Es más, diríamos que se emite demasiado tarde porque con el agua como elemento protagonista, y aunque aún estamos en verano, las cadenas ya están de lleno en su programación de otoño. Este miércoles se emitió una especie de piloto con famosillos, conocidos y saludados en plató (luego vendrán los concursantes anónimos). Fue un duelo entre humoristas y cantantes. Tienen que responder a una serie de preguntas colocados al final de un tobogán por el que se deslizan unas pelotas gigantes. Si aciertan, se detienen en seco. Si se equivocan, los empujan a la piscina. Esta vez lo ganado, más de 40.000 euros, fue a manos de la ONG de turno. Arrastrado por El Hormiguero hizo un 18,6 de audiencia.