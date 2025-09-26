Para un público muy concreto

Creado: Actualizado:

Se veía venir. Pasada la novedad, Los archivos secretos del NO-DO de La 1 han perdido el liderato de la noche de los miércoles a manos del inocuo concurso familiar Juego de pelotas de Antena 3. Por poco pero lo ha perdido. Y es que esa joya extraída de los archivos de la Filmoteca Nacional solo interesa al sector de espectadores que, por edad, saben lo que eran los Noticiarios y Documentales que se proyectaban, de forma obligatoria, en las salas cinematográficas antes de la película. Y, parafraseando a Messi, con eso no alcanza para ganar. Tampoco ayuda el montaje. Demasiadas voces explicando las censuras del franquismo a su propio aparato de propaganda y sobran esas cansinas imágenes en que se ven a los expertos buscando rollos entre las estanterías y restaurando las cintas. Tantas veces en un programa cansan y ahuyentan al curioso. De lo visto este miércoles, nos quedamos con el ninguneo franquista a la gran Maria Callas en su único concierto en España, en Bilbao concretamente, por divorciada y adúltera confesa con Aristóteles Onassis.