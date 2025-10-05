NCIS, una serie vintage

Creado: Actualizado:

Hay que reconocerlo. En casa no somos mucho de series que triunfan en plataformas con el título en inglés. Nos van más las series vintage, aunque ya hayamos visto la práctica totalidad de sus capítulos: CSI Las Vegas, Mentes criminales, El ministerio del tiempo, Sherlock Holmes (el de Jeremy Brett), Poirot, Maigret (el de Bruno Cremer), Crimen en el paraíso... Cosas de la edad, es un suponer. Por eso nos alegramos, dándole al mando, de reencontrarnos en AXN con una que casi teníamos ya olvidada, ahora ya no: NCIS, investigación criminal. Van emitiendo, de dos a tres por día, aunque sin respetar el orden cronológico. Aun en activo ya va por su temporada 22 (se estrenó en el 2003) y con cerca de 500 capítulos emitidos. Va de un cuerpo especial del ejército que solo interviene en casos de extrema seguridad nacional o muerte violenta de un marine, o varios... De los fundacionales, ahora mismo, solo quedan McGee y el jefe Leon, pero todavía podemos reencontrarnos con Gibbs, Ducky Mallard (inolvidable David McCallum), Abby, Ziva, o DiNozzo.