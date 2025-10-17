Más calma, Mamarazzis
No acabó de funcionar el estreno de Mamarazzis Pop&Cor, el programa del corazón de La 2Cat en horario de prime time. Apenas hizo un 2,6 de audiencia, uno de los datos más bajos desde la puesta en marcha del segundo canal de RTVE para Catalunya y en catalán. Analizando de manera objetiva la cosa cabe decir que Lorena Vázquez y Laura Fa, de reconocida trayectoria, tienen margen de mejora, comenzando por el plató, que parece sacado de un “outlet” y acabando con esa sensación que dejó su visionado de que ambas intentaban explicar el máximo posible de cosas en el menor tiempo posible lo que provocó en el espectador una cierta sensación de agobio. Faltaba pausa ante un ritmo vertiginoso con ambas hablando a la vez, atropellándose, vocalizando mal y dando una imagen de caótica improvisación. El contenido tampoco estuvo para lanzar cohetes. Noticias que ya habían sido aireadas en otros programas y con la única exclusiva de que Pep Guardiola se ha comprado una casita de soltero en Barcelona pero lejos de su anterior domicilio conyugal.