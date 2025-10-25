Es la puta ama

Creado: Actualizado:

No le demos más vueltas. Parafraseando la célebre rueda de prensa de Pep Guardiola, todavía en el Barça, cuando se refirió a Mourinho como “el puto amo”, hay que repetir elogio a Isabel Preysler que es, ya no le hace falta demostrarlo, la verdadera y única reina del mundo del corazón. Todo el resto de aspirantes, si no meras comparsas. ¿Quién es capaz de acreditar a cien periodistas en la presentación de su libro de memorias? Y cuando, al día siguiente, se pasa por El Hormiguero de Pablo Motos para congregar a cerca de cinco millones de espectadores ante la pantalla superando el 20 por ciento de audiencia y entrando en el selecto club de los reyes de aceptación junto a Feijóo, Isabel Pantoja y ella misma, por tercera vez. O sea que, extrapolando datos, si se presentara a cualquier comicio electoral, que no es el caso, saldría elegida, fijo. En casa de Motos, más rejuvenecida que nunca, no se dejó nada en el tintero. Habló de todos sus amores, incluido Vargas Llosa, y desmenuzó a sus hijos sin esconder que su favorita es Tamara Falcó que, ahora mismo, es su clon.