El Espanyol tuvo su rincón

Pluralidad informativa es la que demostró TV3 ofreciendo en directo la gala del 125 aniversario de la fundación del RCE Espanyol desde el Paraninfo de la Universidad de Barcelona. Un siglo y cuarto no se cumplen todos los días y era una ocasión ideal para romper con ese estereotipo de que los “pericos” siempre están un peldaño por debajo, informativamente hablando, del FC Barcelona. Fue una gala ágil, con el todo Catalunya, deportivo, social y político, presente y con el único pero del gag inicial de los conductores de la gala que no por poco gracioso, sino por innecesario tratándose de un evento institucional sobre el resultado del Barça en el clásico del domingo ante el Real Madrid. Así que enhorabuena a todos los espanyolistas en su celebración de aquel 28 de octubre de 1900 en que un grupo de universitarios, encabezados por Ángel Rodríguez, fundaron la denominada Sociedad Española de Foot-Ball que, ahora 125 años después, y con la losa de sus anteriores propietarios, parece que emprenden nuevos y ambiciosos vuelos. Su audiencia televisiva fue del 6,7.