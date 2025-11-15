¿Rosalía, dando las uvas?

Creado: Actualizado:

Vamos, resulta difícil creer que el rumor, que ahora mismo corre por los pasillos de RTVE, de que Rosalía dará las campanadas para la pública desde la Puerta del Sol, sea cierto. Cuesta creerlo porque una cosa es llevarla a La Revuelta a promocionar su disco y otra muy distinta darle un talón lleno de ceros para semejante promoción de la cadena. Todo viene porque este año, el presidente de RTVE, José Pablo López, montó una consulta popular para saber qué prefería la audiencia. Además de fricadas varias, los más votados eran Marc Giró, Silvia Intxaurrondo, Chenoa y... Belén Esteban, inminente estrella en el concurso de repostería de La 1. En cualquier caso, sombrero, a los responsables de marketing de la casa y de Rosalía, a la que ubican ya junto a Broncano tras su gran éxito en su show. El propio Pablo López ayudó lo suyo al decir que “ya sabemos quién dará las campanadas... Será algo impensable. Ya lo veréis”. En fin, pues ya lo veremos. En Atresmedia seguro que temblarían con Rosalía como rival. Igual la Pedroche y Chicote no lo tendrán tan fácil esta vez.