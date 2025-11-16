Paciencia con ‘Aquí la terra’

Creado: Actualizado:

Aquí la terra, la versión en catalán de La 2 Cat, del clásico Aquí la tierra de La 1, ha cumplido ya sus primeros cinco días de vida. Y, aunque en otros programas sobraban cuatro emisiones para emitir un juicio sobre ellos, en este hay que incidir en que cabe tener paciencia con él. Aquí la terra, que por cierto es el único, de todos los que emite La2 Cat, que está hecho desde Prado del Rey y no en Sant Cugat, llegó casi sin publicitarse y se pasa una hora antes que el Aquí la tierra, que lleva ya once años en antena y con unos índices de audiencia tan inesperados como sorprendentes. Comenzó con un 1,9 (flojo, la verdad) pero ha acabado con un 4,9. Así que no pidamos cabezas aún. Lo presenta, en directo, igual que el otro, Jacob Petrus (Manresa, 1976), lo que hace que se arriesgue a un colapso mental, y es exactamente lo mismo: reivindicación del medio ambiente, información meteorológica, reivindicación del sector primario, amor al territorio y divulgación de costumbres y recetas tradicionales de kilómetro cero. Y todo en media hora. Así que paciencia y tiempo al tiempo.