¿De verdad, interesa tanto?

La audiencia dictó sentencia. De viernes fue lo más visto de la noche con un 14,3 superando al hasta ahora líder de esa franja horaria, La Voz de Antena 3, que se quedó con un 12,3. Dicho esto cabe preguntarse si realmente interesa algo de lo que diga Francisco José Rivera Pantoja (Madrid, 1984), hijo de torero y de folklórica. El chaval ya va por sus 41 años y sigue sin oficio (lo de DJ y cantante, aparte de una broma no deja de ser un hobby) pero con mucho beneficio, porque desde su nacimiento ha sido pasto de exclusivas. Primero las cobraban sus mentores y cuando ya fue mayor de edad, él: trifulcas familiares, con madre y hermana, romances y rupturas, adicciones varias, dolencias, pérdida y ganancia de kilos, de los físicos... todo convenientemente aireado en revistas del corazón y platós televisivos. Ahora ha vuelto a la carga con una entrevista en exclusiva a Atresmedia y sus repercusiones enfrentándose a tertulianos y colaboradores. Y lo más curioso es que de estos dos programas están viviendo los programas satélites. La verdad, todo suena ya a dèjá vú.