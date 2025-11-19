‘Crims’ no tiene techo

Creado: Actualizado:

Segunda entrega de la nueva temporada de Crims en TV3 y segunda victoria en audiencia. Si en su estreno rozó, en Catalunya se entiende, el 30 por ciento de audiencia, superando incluso a Rosalía que visitó a Broncano en La 1, este lunes, el compañero Carles Porta alcanzó un 23,2, que es una auténtica barbaridad. Y estamos hablando de la segunda entrega de una trilogía centrada en el doble asesinato cometido en Bellvitge en octubre de 2004. La verdad es que este periodista que dio sus primeros pasos profesionales en SEGRE tiene la mano rota en este campo. Después de cubrir etapas con otros temas y empresas, ha encontrado la piedra filosofal del éxito explicando truculentos sucesos tratados con asepsia y neutralidad. Ahora está en la cresta de la ola mediática, bueno, de hecho, ya hace tiempo que se mantiene en ella. Incluso el mercado estadounidense se ha fijado en su caso favorito, los crímenes de Tor. Pero ándese con ojo si el interés va más allá de un reportaje periodístico en el New York Times. El caso de Tor no acepta doblajes ni en inglés ni en castellano.