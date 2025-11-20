Ya no hay marcha atrás

Creado: Actualizado:

Lo de Rosalía en la Puerta del Sol ha quedado en una interesada filtración promocional de su Lux que ya debe de estar en el Guinness de lo que sea más promocionado del mundo mundial. El caso es que RTVE ya ha hecho público, ya lo saben, por supuesto, el nombre de la pareja que va a dar las uvas este año. Los CEO de la casa, que no dejan estas cosas al azar y mucho menos a los televotos que siempre los carga el diablo, ya tenían claro quiénes iban a ser los que tenían que levantar la copa y brindar por un feliz y próspero 2026: Andreu Buenafuente, avalado por su éxito en Futuro imperfecto y Sílvia Abril, con la que se compenetra a la perfección, que por algo llevan muchos años de vida en común. Ellos van a ser, con su tirón y ayudados porque, quieras que no, las campanadas se ven siempre en La 1 y luego se pasa a otros canales (Cachitos de hierro y cromo, por ejemplo), los que van a plantar cara a Atresmedia con Cristina Pedroche, que ya va a la baja con tanto modelito descontrolado, y Chicote, eternamente enfadado con el mundo. Veremos quién gana.