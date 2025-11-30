Lleida también tocó Ondas

Creado: Actualizado:

Dentro de los fastos de celebración de los Premios Ondas de este año, y como no podía ser de otra manera, Lleida también tuvo su representación. Uno de los preciados galardones, en el apartado del mejor programa de entretenimiento televisivo, fue a manos de Página 2 de La 2 de RTVE, que se emite los sábados a las 13.00 horas pero que pueden disfrutarlo cuando quieran en RTVE Play. Haciendo bueno aquella máxima, acuñada en su día por el poeta Horacio, de instruir deleitando y que también se apropió en nuestra infancia la Editorial Calleja (ya saben, la del dicho “tienes más cuento que Calleja”), ha conseguido hacer ameno un espacio dedicado a la literatura. Estrenado el 4 de noviembre del 2007, lo presenta Óscar López. Pues bien, una de las responsables del equipo de producción es la leridana Mariona Coiduras, nacida en Benavent del Segrià, profesional de larga trayectoria que también ha formado parte del equipo del no menos prestigioso Crims de Carles Porta. Así que enhorabuena a Página 2 y por supuesto a Mariona Coudiras por la parte que le toca.