No era nada fácil, y es de justicia reconocerlo, sustituir, de buenas a primeras, el exitoso Futuro imperfecto por esa mezcla de Rodríguez de la Fuente y Frank de la Jungla, que es la apología de la naturaleza salvaje de la doctora Fabiola Jones, rodada en la recóndita sabana africana de Namibia. La 1 asumió el riesgo y la verdad es que salió bastante airosa. Empujada por el 13,00 de La revuelta de Broncano y la inevitable curiosidad que despierta cualquier estreno obtuvo un nada despreciable 10,2. O sea, un éxito y un estreno feliz, muy por encima, por comparar más que nada, que el enésimo pinchazo de Gran Hermano 20, que no llegó a los dos dígitos y que ya han decidido que adelantarán el final en estas fiestas navideñas para no perder ni más tiempo ni más dinero con los anónimos concursantes de la flamante casa de Trescantos que no motivan ni a la propia casa. Lo malo de la doctora Jones es que el próximo jueves tendrá que vérselas con el estreno en La 2 Cat de Pla seqüència de Jordi Basté con una hora de conversación sin editar con Iñaki Urdangarin.