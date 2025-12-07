¿Y los eurofans qué?

Creado: Actualizado:

España se ha puesto estupenda con Eurovisión y ha mantenido su órdago de no participar en el certamen, rechazando el blanqueo al genocidio cometido por Israel, permitiéndole seguir acudiendo al más politizado de los certámenes musicales del mundo mundial. Lo malo es que el festival sigue y España se queda fuera. Lo de honra y barcos, vaya. Decisión loable de no ser por el hecho de que apoya hechos similares en el mundo del deporte donde FIFA, UEFA, COI y demás estamentos blanquean sin rubor alguno a países que se pasan los derechos y libertades por el forro. Bien, allá cada cual con lo suyo, pero alguien se ha acordado de los eurofans... Esa masa que se mueve en redes sociales y que constituye, después del fútbol, la mayor fuente de audiencia televisiva e ingresos de RTVE, porque además de no ir, tampoco se va a ofrecer el festival del próximo mes de mayo, aunque, otra incongruencia, sí se acude, y se emitirá, Eurovisión Junior. Ojalá salga bien la apuesta a la casa, aunque desde Génova ya se ha anunciado que con Feijóo al mando se volverá al redil.