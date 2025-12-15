No alcanza el aprobado

Creado: Actualizado:

Una de las promociones navideñas más esperadas de este año, y de las últimas en llegar, esta vez, al menos juzgada desde el sofá de casa, no ha conseguido sus objetivos. Nos referimos a la campaña para estas fiestas de la firma Camprofrío, que ha dejado momentos sobresalientes, pero la de este 2025, no. La cosa va sobre la polarización que lleva tiempo instalada en la sociedad española y que, últimamente, se ha desbordado en todos los ámbitos. Pepón Nieto, Carmen Machi, Salva Reina, Cristina Pardo... entre otros actores se han prestado a hacer evidente que con los productos del patrocinador, problema solventado...Pero en el spot aparece un elemento distorsionador que elimina la concordia que debería reinar en estas navidades. Aparece Ana Rosa Quintana que, por teléfono, suelta “vaya, con lo que a mí me gusta la fruta”, en clara referencia a la desafortunada frase de Isabel Díaz Ayuso contra Pedro Sánchez. Incluirla en el spot no ayuda precisamente a pasar página a esa polarización que se pretende evitar a lo largo de la promoción.