LA IA también es mágica

En casa estamos acostumbrados a seguir los programas televisivos con los subtítulos puestos. No es por problemas de audición, que todo llegará, sino porque, salvo series y largometrajes, están hechos por IA y, como en aquellos huevos de chocolate que regalábamos a nuestros niños, cada contenido es una sorpresa. Este lunes seguimos por la pequeña pantalla, la criticable decisión de RTVE de ofrecer tanto por La 1 como por La 2 la misma cabalgata, y con idénticos comentaristas, desde Barcelona: Movilización general de La 2 Cat (todos sus conductores fueron pasando para recordar sus Reyes Magos particulares), larga la previa, demasiado infantiles algunas intervenciones a pie de cabalgata, y espectacular el desfile en si. Pero a lo que vamos. La IA dejó perlas como bautizar a Pau Semy, uno de los personajes del evento, como “pausen”; a los pajes femeninos, como “Patxa”; al rey Melcior como “Melció”, pero lo mejor estaba por llegar. El Mag Lari ocupaba una de las carrozas. Pues bien en pantalla fue identificado como “McLaren”: Tal cual.