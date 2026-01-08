Nada, van a la suya

Creado: Actualizado:

Mientras Atresmedia lo basa todo en programas blancos y familiares y RTVE se acerca el liderato potenciando informativos y espacios de entretenimiento, Mediaset sigue a la suya. Encadenando un reality tras otro y potenciando los malos rollos entre tertulianos, en vivo y en directo, en los teatrillos del corazón. Y así le va. Ahora ya está promocionando el último show. Casados a primera vista, que era un programa que estrenó Antena 3, con discreto éxito, en el 2018. ¿Se acuerdan? En vez de citas a ciegas, la cosa iba de bodas a ciegas. Sin validez en España (creo que las oficiaban en México) una pareja aceptaba casarse sin conocerse y al cabo de un mes de convivencia tenían que decidir si seguían juntos o lo dejaban correr. Tras un riguroso casting, ellos y ellas aparecían con cuerpos esculturales para formar parejas gay, lésbicas o hetero. La verdad es que resultan más interesantes y menos guionizadas las reuniones en First Dates, o si nos apuran, los pactados adulterios de La isla de las tentaciones. Resulta todo más divertido. Aunque nunca se sabe, las redes, a veces, obran milagros.