Luchando contra la maldición

Antena 3 estrena hoy la sexta edición de El desafío, el programa estrella del prime time de los viernes, como lo son Tu cara me suena, cuando le toca; y La Voz, en sus ediciones para adultos y niños (la de seniors, parece que se ha quedado guardada en un algún cajón de Atresmedia). No sabemos cuál será su audiencia pero intuimos que será alta. De hecho desde su estreno jamás ha dejado de liderar la noche de los viernes. Este año entre conocidos y saludados, la etiqueta de estrellas se la lleva María José Campanario, la esposa de Jesulín de Ubrique y enemiga declarada de Belén Esteban; Willy Bárcenas, líder de Taburete, y Patricia Conde. Y ahí queríamos ir a parar. Ándese con ojo la cadena con la maldición que persigue a la presentadora vallisoletana. Desde que dejó Sé lo que hicisteis, y de eso hace años, todos los programas en los que ha intervenido, como conductora o participante, han fracasado, siendo cancelados antes de lo previsto. ¿Mala suerte? No lo sabemos, pero en el mundillo televisivo su fama de gafe ya no se la quita nadie.