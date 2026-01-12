Lo conocido, funciona
Sin pausa y con muchas prisas ha estrenado Telecinco una nueva temporada de Gran Hermano Dúo, lo que nos invita a dos reflexiones. Una, que Mediaset está dispuesta a morir fiel a sus principios (es decir sin cambiar nada de los realities que una vez le llevaron al éxito absoluto) y dos, que las trifulcas televisivas si las protagonizan conocidos funcionan mejor que las de anónimos concursantes que no interesan a nadie. Y así le ha ido. Aceptable aceptación de audiencia, no para tirar cohetes pero aceptable, con el añadido de que se estrenó el programa incluso antes de dar a conocer la totalidad de la plantilla participante. Junto a saludados de otros programas, la guarda pretoriana de GHDúo la forman ilustres veteranos en horas bajas mediáticamente hablando: Carlos Lozano, Carmen Borrego (¡con lo que había llegado a ser!), Belén Rodríguez, Antonio Canales (más conocido ahora por sus confusas polémicas personales que por sus éxitos profesionales) o Anita Williams la ex, por dos veces, de Montoya. Veremos a ver cuál será su evolución.