El morbo está servido

En todas las redacciones televisivas, alerta máxima en cuanto se supo la noticia: Julio Iglesias, denunciado por dos de sus trabajadoras por abusos sexuales. Desde el más modesto de los informativos hasta la tertulia de más enjundia, el tema fue portada y motivo de sesudas discusiones durante minutos. Es más, Telecinco y La Sexta modificaron su programación nocturna para emitir sendos especiales con prisas y sin pausas para tratar el tema. Por supuesto, los platós se llenaron de expertos en julioiglesiología para intentar analizar lo sucedido. Y, como no podía ser de otra manera, el personal se dividió entre inquisidores y defensores a ultranza. Hubo quien pidió su cabeza en bandeja de plata, o simplemente la cabeza, y otros que todo era una maniobra de las denunciantes para sacar dinero y fama. Entre estas últimas destacó Ana García Obregón, que, al parecer, vivió dos años y medio en la casa del cantante y no observó nada sospechoso y, por supuesto, Isabel Díaz Ayuso, que aseguró que “para mujeres violadas, las de Irán”. Y esto no ha hecho nada más que comenzar.