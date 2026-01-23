La polémica con ‘Fanzone’

Creado: Actualizado:

Aquí defendemos que cada cadena televisiva puede emitir el programa que le parezca más adecuado para potenciar sus intereses. Dicho esto, también hemos de mostrarnos categóricos al afirmar que TV3 no ha estado nada afortunada en colocar en su programación el deportivo Fanzone, pero no porque sea extraordinario, excelente, bueno, regular o pésimo... no. Simplemente porque se emite en una cadena pública. De hecho no tenemos constancia de que en otras televisiones públicas europeas se emita un programa similar en que se hace bandera de un equipo y se ningunea y menosprecia a su máximo rival. Sí. En las retransmisiones radiofónicas de RAC1 pasa lo mismo, en El Chiringuito, Real Madrid TV o Movistar Plus+ ocurre lo mismo, pero a la inversa. Totalmente de acuerdo, pero la diferencia radica en que en estos últimos casos se trata de empresas privadas que pueden hacer lo que quieran, pero es que TV3 es una televisión pública, y con Fanzone comete el error de que en Catalunya no todos son necesariamente del Barça y enemigos del Madrid.