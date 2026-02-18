Mercedes, “in memoriam”

Creado: Actualizado:

Los que nos criamos delante de un televisor, con una única cadena en blanco y negro, jamás podremos olvidar a Un millón para el mejor, considerado como uno de los mejores concursos jamás emitido por la pequeña pantalla: desde Catalunya, y además en directo. Estamos hablando de 1968-1969, su época de emisión y que consistía, presentado por Joaquín Prat primero y José Luis Pecker, después, en que una serie de concursantes superasen una serie de pruebas para conseguir el premio máximo de un millón de las antiguas pesetas, que ahora 6.000 euros parecerían calderilla. Pues bien, ahora nos hemos enterado de que acaba de fallecer Mercedes Carbó (1930), que con el añadido de “de Figueras”, el apellido del marido, fue de las pocas que se llevó el premio y que la convirtió en una figura mediática. En el concurso había que explicar al final porque participaba. Fue demoledora: “Mi secreto mide un metro, tiene ocho años y es subnormal” (expresión ahora de lo más incorrecta). Se convirtió en el paladín de las madres de discapacitados cerebrales.