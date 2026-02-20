Esteso se merecía algo más

Creado: Actualizado:

Nada más lejos de nuestra intención de abrir ahora un debate sobre si Fernando Esteso (1945-2026) era un mal, regular o buen actor y si sus películas tenían el mínimo nivel exigible para aspirar a premios y distinciones. Pero sí que hay que convenir que el cómico aragonés entretuvo con sus trabajos, la mayoría de ellos formando pareja con Andrés Pajares, a millones de espectadores durante un par de décadas pulverizando récords de taquilla en las salas comerciales. Han pasado ya veinte días de su deceso y aún ninguna cadena le ha dedicado el más mínimo homenaje. Sin duda RTVE es el lugar más indicado para hacerlo, pero nada. Ni un Cine de barrio, ni un Historias de nuestro cine, ni un Imprescindibles (ahí, por ejemplo, podría diseccionarse el cine de destape de la transición, ahora de lo más incorrecto pero entonces prácticamente imprescindible); ni tan siquiera, aunque solo fuese para cubrir el expediente, un recopilatorio en Viaje al centro de la tele. Nada. Gustará o no, pero Fernando Esteso tampoco se merecía este ruidoso silencio.