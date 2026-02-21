¡‘Polònia!’, felices 20 años!

Creado: Actualizado:

Parece que fue ayer y ya han pasado 20 años desde que Polònia debutó, en el 2006, en TV3. Bueno, si hemos de matizar, cabría aceptar que de hecho empezó en la radio con Minoria absoluta y que pasó fugazmente, con un estrepitoso fracaso de audiencia, en castellano, en Antena 3 con Mire usté. Es que la conyeta catalana nunca ha cuajado en la meseta. El caso es que llegar a la pública catalana y besar el santo fue todo uno. Nadie quedaba exento de los gags del programa de Toni Soler (de la corona para abajo) hasta el punto que hubo un momento en que si un político, del signo que fuese, no aparecía en el programa no era absolutamente nadie. Ahora la efeméride la han celebrado a conciencia con una memorable gala, emitida desde el Teatre Victòria, en la que no faltó nadie y con cameos breves, que para el ego que tienen algunos suponía un auténtico reto, que lo hicieron incluso mejor. Así que felicidades, Polònia, y una confirmación para sus miles de seguidores: salvo un giro político de 180 grados, hay programa para unos cuantos años más.