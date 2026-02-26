La 1 aclara sus noches

Creado: Actualizado:

Después de darle muchas vueltas y cambiar algunas cosas, La 1 de RTVE parece que, al final, tiene claro qué hacer con su programación nocturna de lunes a viernes, al menos a corto plazo, y siempre después de La revuelta, para seguir manteniendo esa segunda posición en el ranking de audiencias por detrás, cada vez menos, la verdad, de Antena 3 y sacando ventaja a la tercera, Telecinco. Así las cosas, ya sabemos que el lunes es cosa de “masters”. Todavía DecoMasters y, cuando acabe, la enésima entrega de MasterChef. El martes, le toca a The Floor, que no repite los índices de aceptación de su primera y brillante temporada. Los miércoles, repostería, con Top Chef: Dulces y famosos. Los jueves, como lo de Buenafuente aún va para largo, aparece Dani Rovira y su Al margen de todo, apuesta arriesgada, por cierto, y los viernes, la dupla Cifras y letras y el fiasco de Trivial. Eso es lo que hay, al menos hasta de aquí a unas semanas. ¿Y los fines de semana?, se preguntarán. Pues eso queda en manos de series y largometrajes, hasta que se encuentre algo mejor.