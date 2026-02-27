Los Goya más catalanes

Creado: Actualizado:

Por segunda vez, y de la anterior ya han pasado 26 años, la gala de los Premios Goya, la más florida de cuantos eventos cinematográficos se llevan a cabo en España, se celebrará en Catalunya. La Academia del Cine, que no da puntada sin hilo, con la colaboración de RTVE, su imprescindible altavoz mediático, se ha volcado con la colaboración de la Generalitat, que ve una oportunidad única de venderse en la meseta. Perfecto. La ceremonia se podría seguir en catalán a través de La 2 Cat. Buena parte de los presentadores del evento son de aquí, al igual que cantantes y colaboradores, aprovechando, además, que muchas de las películas candidatas a los premios importantes tienen una notable presencia catalana. Así que, en principio, todo está programado para que la fiesta sea completa. Y con los menos fallos técnicos posibles. La clave estriba en si conseguirá ser breve y ágil y no superar en mucho las tres horas de duración. Y, antes de que se lleve a cabo, convendría que, de una vez por todas, el in memoriam pueda seguirse desde casa, como Dios manda. Difícil, pero no imposible.