Dani necesita mejorar

Vaya por delante que no es nada fácil sustituir a un programa tan consolidado como Futuro imperfecto y a un conductor tan mediático como Andreu Buenafuente. Dicho esto, el estreno de Al margen de todo, de Dani Rovira, en La 1, apuntó maneras, pero no fue suficiente. No logró superar a la competencia (Antena 3 y Telecinco) pese al efecto novedad. De entrada, no parece buena idea colocarlo inmediatamente detrás de La revuelta, que para RTVE parece faro, guía y directriz de su programación nocturna. De hecho, viéndolo, tenía mucho de Broncano, incluso el plató. Mala planificación ahí para no parecer más de lo mismo. ¿El contenido? Excesivamente vintage la entrevista inicial a José Sacristán y Luis Alegre, muy discreta y prescindible la sección Tías de cine, de Mónica Pérez, y original el cierre con Patricia Espejo como analista del programa, pero el gag final (el de volver a empezar) solo da para una entrega. Seguir así sería cansino. ¿Lo mejor? La sección del siempre impredecible Albert Pla como gurú de la IA. Original y muy divertida.