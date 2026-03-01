Sí, ‘Grand Prix’ ya está aquí

Creado: Actualizado:

No sufran. Habrá verano. Así lo ha decretado RTVE al confirmar que ya se ha entrado en la fase de casting para escoger a las doce poblaciones españolas que participarán en la nueva edición del icónico Grand Prix. Y, por supuesto, al frente estará el inimitable, incuestionable y rey de las audiencias televisivas, Ramón García (Bilbao, 1961). Sin él, este concurso familiar ya no sería lo mismo. Se estrenó, como tal, en 1995 y Ramontxu ya estaba allí. En el 2005 se pasó a las autonómicas para volver en el 2023 a la pública. A Ramón García, un animal televisivo donde los haya, le recordaremos por ¿Qué apostamos?, junto a Ana García Obregón, las campanadas desde la Puerta del Sol envuelto en su legendaria capa y acompañando a Anne Igartiburu, pero sobre todo por este concurso, la vaquilla, los troncos, los bolos locos... y tantas y tantas pruebas que forman ya parte de la memoria popular televisiva de este país. Así que a esperar el día exacto de emisión y saber los emparejamientos, con mucho más morbo que el sorteo de la Champions. ¡Vamos, dónde va a parar!