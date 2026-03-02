Menos larga, pero no mejor

Creado: Actualizado:

Después de oír a Carlos del Amor, comentarista de La 1, anunciando como un éxito que los Goya 2026 habían durado 20 minutos menos que los del 2025, se nos pusieron los pelos como escarpias. ¿Ese era el gran éxito de la ceremonia, que para conmemorar sus 40 años de vida regresaba a Barcelona, 26 años después de su primera presencia? Sí, fue algo más breve, pero no mejor. Desde la locura de la previa en la alfombra roja, un caos absoluto con invitados entrevistados hasta en tres ocasiones y con preguntas de alumnos de primaria, hasta los fallos de realización durante la ceremonia y de la gala en sí, no dejó en buen lugar a la Academia ni a Barcelona. Química nula entre los presentadores, excesivas reivindicaciones (no quedó nada para romper una lanza a su favor), demasiados números musicales, incomprensibles presentaciones de los nominados a... (unos mucho y otros nada)... Pocas cosas aplaudibles: los in memoriam, esta vez, sí; y la cara de Susan Sarandon al saber que su dobladora al castellano (Maria Lluïsa Solà) estaba en la sala. ¿Es que nadie se lo dijo? Fatal.