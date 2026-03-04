El último rumor

Creado: Actualizado:

Existe una ley no escrita pero que suele cumplirse en el 90 por ciento de las veces en que es necesaria su aplicación, que reza que cuando se trata de negociar una mejora salarial o laboral en la administración, empresa, o medio de comunicación, o estamento similar, una de las partes, la que pide, claro, deja caer que tiene una oferta superior de la competencia. La cosa a veces funciona y otras, no, pero ahí está. Y esta es la cuestión. Josep Pedrerol está negociando la renovación de su contrato con Atresmedia y las cosas no parecen ir demasiado bien para el responsable de El Chiringuito, programa de culto en Mega, una de las cadenas minoritarias de la plataforma. Pues bien, el rumor que corre, ahora mismo, por los pasillos de San Sebastián de los Reyes es que La 1 le quiere para reforzar, aún más, su programación nocturna. No sabemos si es cierto o no, pero si lo es, y sin querer ser oráculo de nada, la pública cometería el mismo error que cuando intentó llevar a los supervivientes de Sálvame a sus tardes. No duró ni un mes y es que el seguidor de La 1 quiere programas de otro calibre.