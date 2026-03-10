¡Menuda decepción!

Creado: Actualizado:

Aunque Loles León haya pedido que su Zero dramas pase a La 1, lo cierto es que su estreno, este domingo en La 2, no invita al cambio. Es más, su debut nos recuerda al de José Mota y su Crossobar en La 1, de hace unas semanas, del que no se han vuelto a tener noticias. Envuelto en el 8M, el late show fue un disparate de principio a fin. Grabado previamente, comenzó por mostrar que las intervenciones de su presentadora estaban editadas previamente, grabadas frase a frase y luego montadas, pero es que, además, que en la tertulia estrella fuesen protagonistas Alba Carrillo y Santiago Segura clamaba al cielo. La primera fue un mal aval desde el principio, cuando su principal fuente de ingresos es pasearse por los platós hablando de sus numerosas relaciones sentimentales, y Santiago Segura, con gorra estilo Trump, resulta cansino por su presencia en todas las cadenas para hablar de lo suyo, que en este caso es la nueva entrega de Torrente, al que tuvo que defender por machista... El caso es que se quedó con un 3,6 de audiencia que, francamente, nos hace temer lo peor.