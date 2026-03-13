Daños colaterales

Creado: Actualizado:

El fútbol, en lo que llevamos del 2026, se ha convertido en el enemigo número uno de programas más que consolidados en la audiencia, pero que están siendo sistemáticamente sacrificados, básicamente por no tener que retrasar sus horarios habituales, por sus respectivas cadenas. A la hora de repasar estadísticas, quien se lleva la palma en el ranking de damnificados es el Joc de cartes, de TV3, la batalla de restaurantes catalanes que presenta Marc Ribas. Ni más ni menos que hasta en cinco ocasiones ha sido “cancelado” en esta su novena temporada para no coincidir con el deporte rey (Copa del Rey y Copa de la Reina) y con el Barça como gran rival. Eso tiene, no todo van a ser malas noticias, un aspecto positivo. Como quedan programas ya grabados por emitir, la presencia de Ribas se va a alargar en el tiempo y, como ya están grabando la temporada veraniega, no se va a notar apenas la transición. El otro gran perjudicado ha sido La revuelta, de La 1, con cambios de horarios (retrasando su inicio) o simplemente no emitiéndose. Aquí sí que las audiencias se han resentido.