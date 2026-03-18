¿Es que nadie se dio cuenta?

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A veces puede parecer que nos quejamos de puro vicio, pero es que lo de hoy no es que no esté justificado es que clama al cielo. Uno se pregunta, y no encuentra respuesta, a qué cabeza pensante se le ocurrió pensar que dos partidos claves del FC Barcelona se solapasen en horario. Nos explicamos. A las 18.45, el trascendental partido de vuelta de octavos de la Champions entre los de Flick y el Newcastle, con previsible baño de masas a Joan Laporta tras su triunfo electoral. Apenas dos horas después, en el Johan Cruyff, la vuelta de las semifinales de la Copa de la Reina entre el Barça y el Badalona Women. De entrada, si alguien pretendía ver los dos acontecimientos deportivos, imposible. No le da tiempo llegar a la Ciutat Esportiva. Pero es que, Dios no lo quiera, se va a la prórroga y a los penaltis, menos aún. Eso es, y ya me perdonarán por decirlo, un golpe bajo, uno más, al femenino. ¿Tan difícil era pasar este partido al martes o al jueves? Por motivos menos evidentes, el calendario se mueve más que las fichas en una partida de dominó. Luego se llenarán la boca con igualdad.