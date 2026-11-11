La peor noche de Broncano

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En mis muchos años de profesional, y ya son unos cuantos, jamás había visto una entrevista tan patética y mal realizada como la que perpetró, sí, del verbo perpetrar, David Broncano a Santiago Abascal, el líder de VOX, en La Revuelta. Al presentador, que nunca ha sido un gran entrevistador, se le vio incómodo, crispado, y sus preguntas, a base de balbuceos y tartamudez, resultaron, en ocasiones, difíciles de comprender, y demasiado largas. De hecho no fue una entrevista, que es lo que le correspondía, sino un debate. Y salió claramente derrotado ante un Abascal, sorprendentemente sosegado, monocorde incluso en su tono, y didáctico. Es cierto que jugaba en casa, con el público asistente escogido previamente por su partido, pero la diferencia fue abismal como disparada fue la audiencia, un 33,6 con más de cuatro millones de espectadores. Lo mejor fue el zasca final. Broncano, que se excusó por lo del público, le espetó: “No voy a desearte suerte.” Y Abascal: “Yo sí, la vas a necesitar.” Solo faltó poner de fondo la música de El Padrino.