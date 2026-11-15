A ‘reality’ muerto, ‘reality’ puesto
Aún no se han enfriado los focos del plató de la última gala de Supervivientes VIP, con el triunfo de Asraf Beno, esposo de Isa Pantoja, con Yola Berrocal, segunda; cuando ya se encienden los de la enésima edición de Gran Hermano VIP, confirmando que Mediaset sin un reality que llevarse a la boca, y sin posibilidad de descanso alguno, no es Mediaset ni es nada. Con un concienzudo casting (los emolumentos por la presencia y protagonismo de los concursantes siempre son un problema) ya han escogido a los polémicos participantes que arrancarán este jueves. Contra más polémicos, mejor, aunque se esconda la cosa bajo el eufemismo de “buenos concursantes”. A falta de una sorpresa de última hora (quedan aún un par de nombres por anunciar), la estrella del próximo GH VIP va a ser sin duda Belén Esteban, que aporta morbo y garantiza audiencia. Por detrás suyo, Pipi Estrada, Karmele Marchante, Raquel Mosquera y la leridana, siempre polémica, Cristina Porta. Menos conocidos, Arturo Requejo, Paloma González, Gianmarco Onestini y Katrin Ortega.