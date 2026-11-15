A ‘reality’ muerto, ‘reality’ puesto

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Aún no se han enfriado los focos del plató de la última gala de Supervivientes VIP, con el triunfo de Asraf Beno, esposo de Isa Pantoja, con Yola Berrocal, segunda; cuando ya se encienden los de la enésima edición de Gran Hermano VIP, confirmando que Mediaset sin un reality que llevarse a la boca, y sin posibilidad de descanso alguno, no es Mediaset ni es nada. Con un concienzudo casting (los emolumentos por la presencia y protagonismo de los concursantes siempre son un problema) ya han escogido a los polémicos participantes que arrancarán este jueves. Contra más polémicos, mejor, aunque se esconda la cosa bajo el eufemismo de “buenos concursantes”. A falta de una sorpresa de última hora (quedan aún un par de nombres por anunciar), la estrella del próximo GH VIP va a ser sin duda Belén Esteban, que aporta morbo y garantiza audiencia. Por detrás suyo, Pipi Estrada, Karmele Marchante, Raquel Mosquera y la leridana, siempre polémica, Cristina Porta. Menos conocidos, Arturo Requejo, Paloma González, Gianmarco Onestini y Katrin Ortega.