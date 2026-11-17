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Ahora va a hacer un año que Andreu Buenafuente lo dejó todo, pero en el sentido contrario al del célebre bolero. Fue en noviembre del 2025 cuando se apartó de la vida pública y a las puertas de un fin de año, desde la Puerta del Sol, que, junto a su esposa Sílvia Abril, hubiese sido sonado. Bueno, lo fue igual, pero sin tanta gracia. El caso es que ahora ya está a punto para el retorno. De hecho, ya ha grabado su especial, uno y no más, Reír para vivir, en el que conversará con otra gran estrella del humor, Tortell Poltrona. Una charla que ha sido grabada en el Circ Cric del payaso en el Montseny. Bueno, es un comienzo. De hecho, ya había vuelto a la SER con su Nadie sabe nada junto a su gran compañero de aventuras, Berto Romero. Bien. Pero renunció a su “Don Juan” en la versión del Tenorio. Es un primer paso, y además, importante. Desde RTVE aseguran que ya está en plenas negociaciones para la reanudación de su inconcluso Futuro imperfecto. Nadie, las cosas como sean, ha logrado sustituirlo.