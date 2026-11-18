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Finalizó la última edición de MasterChef, en su versión, esta vez, de Celebrity Legends. Por primera vez hubo dos ganadores: Santiago Segura y Florentino Fernández. La audiencia no estuvo mal pero aún sigue fresca en la memoria la finalísima del lunes cuando RTVE ya ha abierto el casting para una nueva entrega, esta vez en versión de cocinillas anónimos, que se estrenará en primavera. Es decir, pasadas las fiestas navideñas. Es una opinión, pero pensamos que tantas ediciones, sin descanso, del mismo concurso-reality (o como quieran calificarlo) acaban agotando al personal, que muestra evidentes síntomas de empacho, término de lo más adecuado tratándose de un espacio gastronómico. Todo hace pensar en que resulta más rentable seguir utilizando el set de Prado del Rey, que ya está instalado, que desmontarlo y volverlo a utilizar después al cabo de los meses. Lo malo es que solo resulta exitoso el show con conocidos y saludados. Los anónimos y niños eruditos son menos atractivos. Los zascas del jurado, Pepe, Jordi y Marta, son menos zascas con desconocidos.