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Cuando éramos más jóvenes, asegurar que algo era como el Guadiana significaba que, al igual que su cauce, él aparecía y desaparecía sin previo aviso. Pues eso mismo es lo que está ocurriendo con La revuelta de La 1. Desde aquella aciaga entrevista a Santiago Abascal, el programa de David Broncano se ha caído de la programación del prime time de la pública estatal hasta en cuatro ocasiones. Vale, sí, todas justificadas: huelga general, fútbol, ayer el cara a cara entre Sánchez y Feijóo... De acuerdo, pero no deja de ser curioso que, con todos los programas de la casa, el show de Broncano se lleve la palma. En el pasado Mundial, su horario se modificaba según el partido que se emitía ese día. Luego, por causas de fuerza mayor, se retrasó. Ahora, simplemente, no se emite. Y claro, de este modo, es muy difícil fidelizar a una audiencia. Los registros de La revuelta no son malos. En absoluto, pero no parece tener esa condición de “niño mimado” de la que presume El perro andaluz de Manu Sánchez.