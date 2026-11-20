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Ya sabemos que Mediaset, y especialmente Telecinco, es una cadena tramposilla, sobre todo en su apartado de los realitys y programas del corazón: manipula, dice verdades a medias, buena parte de sus cebos son falsos y las conexiones en directo no dan, casi siempre, lo que prometen. Pero este miércoles (estaba anunciado para el jueves, pero el cara a cara electoral obligó a adelantarlo veinticuatro horas) rizaron el rizo en el estreno de Gran Hermano Vip. A Belén Esteban la vendieron como la principal estrella de la presente edición. Sin duda es la más mediática de todo el elenco de concursantes. Pero a medida que iba avanzando el show, se destapó que su presencia en la casa es temporal. Vamos a aclararlo. La razón de todo esto estriba en los emolumentos de la susodicha. No hay acuerdo y lo ha dejado en manos de la audiencia. Si resulta imprescindible, morterada y hasta el final. Que no, unos días y adiós muy buenas. O sea que en Telecinco se han hecho, ellos mismos, trampas al solitario, porque, al final, tendrán que pagar lo que pide. ¡Menuda es la Esteban!