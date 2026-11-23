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Que las redes sociales son un peligro y que las carga el diablo es algo sabido, pero ahora se han puesto en evidencia con Henar Álvarez (Madrid, 1984) y su Al cielo con ella. Dos años y cerca de 70 programas son su aval. Se estrenó en La 2 en el 2024. Pasó a La 1 en abril del 2026 y en octubre volvió a La 2. Cosas de audiencias. Tras tres programas, y el de este domingo fue el cuarto, ha sido cancelado. Sorprendente pero lógico, dada su bajísima audiencia. Y aquí queríamos llegar. Henar, en un calentón, colgó en redes su adiós, entre dolorida y sorprendida, bajo el eufemismo de “se acabó una etapa, gracias por todo”. Pero no, antes de la emisión dominical de su, sobre el papel, último programa, ya ha rectificado con un “estamos hablando y todo queda abierto. Desde un futuro retorno o un nuevo programa”; RTVE ha dicho, más o menos, lo mismo. Como siempre, las redes van por delante de la realidad. ¿Seguirá o no Henar en la casa? Quién lo sabe. Pero desde luego hacerlo público antes de hora no ha sido la mejor de las ideas. Las negociaciones siempre han de ser privadas.