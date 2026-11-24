Creado: Actualizado:

Fin de semana de estrenos en Mediaset. ¡Bueno, más que estrenos, reposiciones! El caso es que a la llamada del dinero, en forma de pingües emolumentos, han conseguido silla dos conocidas, que no famosas, del personal. El sábado, con estatus de colaboradora, se sentó en Fiesta Almudena Martínez, más conocida por Chiqui, recién salida de Supervivientes VIP recientemente finalizado. Como peaje tuvo que pasar previamente por el sofá de Emma García y explicar lo penosa que ha sido su vida, entre lágrimas y sufriendo por su hija, que sufre una enfermedad que afecta su crecimiento. Luego se sentó, con escasa participación cabe añadir, con el resto de habituales. No le auguramos demasiado futuro. La otra presencia fue la de Alejandra Rubio, que se sentó en plan analista titulada en la gala de GH VIP para atizar de lo lindo a Belén Esteban, con quien siempre tiene cuentas pendientes, y con Pipi Estrada, durante unos años pareja de su madre, Terelu Campos. Como ahora necesita hacer caja, todo le parece bien.