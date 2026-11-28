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Mañana es el día. Y el de hoy, el de la reflexión. Con tantas elecciones observadas desde las de 1977, nunca habíamos visto ningunas tan crispadas como las de este 29N. Crispadas y ciertamente curiosas. Los candidatos se han lanzado a por las redes sociales como si no hubiera un mañana y, sin dejar a un lado los mítines y los debates, se han puesto en manos de programas de televisión e influencers (vale, creadores de contenidos) en plataformas varias, léase Jordi Wild. Prácticamente todos no han dejado un plató o estudio de radio, por visitar. Todos los programas de máxima audiencia han sido suyos. De hecho solo hemos encontrado a faltar que ninguno de los candidatos se haya sentado en una silla de El Chiringuito o se haya pasado unas horas en la casa de Gran Hermano VIP o demostrando su culturilla en Pasapalabra o Cifras y letras (a Supervivientes ya llegaban tarde y La isla de las tentaciones tampoco era plan). Los aspirantes a escaño de Lleida no se han quedado atrás. Solo les faltó ir al Formi-Formidable del Avi Pepe. Un abrazo, compañero.