Plantar, regar i aclarir per acabar collint préssecs a l’Horta. Comercialitzar la fruita fresca, fer-ne suc, melmelada o orellanes en una empresa del futur polígon de Torreblanca. Generar energia verda gràcies als diferents centres de recerca com el Parc Agrobiotech, l’IRBLleida o l’IRTA i implantar tècniques per ser més productius, més eficients i més sostenibles.

Tot aquí, a Lleida, i de Lleida, al món. Tancar el cercle i dotar-lo de valor afegit. Aquesta és la nostra estratègia: consolidar i rellançar la capital agroalimentària que som per mèrits propis. Europa ens demostra que l’especialització és el camí. En tenim exemples com el de Tolosa amb la indústria aeronàutica. És el moment de posicionar Lleida a escala regional europea. No tinc cap dubte que tenim el potencial per donar un nou impuls a la nostra indústria, fer-la avançar de bracet amb els pagesos i pageses i, com a capital universitària, amb la preparació sobradament reconeguda que Lleida ofereix en aquest camp. Lleida, com a ciutat de les oportunitats, té un ecosistema idoni per atreure projectes que casen i es complementen amb l’agroalimentació que forma part del nostre ADN i que ha de ser, per tant, el motor del creixement de la nostra economia. Aquesta setmana, he rebut la visita de Jordi Garcia Brustenga, director general d’Estratègia Industrial i de la Petita i Mitjana Empresa. Li he exposat el rumb que volem emprendre en l’àmbit econòmic. Li agraeixo tant a ell com al ministre Jordi Hereu la seva sensibilitat i el seu interès per ajudar-nos a avançar amb la nostra agenda. Per créixer, hem de generar nous espais per a la indústria. En els pròxims mesos, Lleida comptarà amb més de 4 milions de metres quadrats de sòl industrial, quantitat que cobrirà les necessitats per a les properes dècades. Comptem ja amb el polígon de Torre Solé, exemple de la col·laboració publicoprivada. Són 36 hectàrees de superfície entre el Camí dels Frares, l’LL-11 i la variant sud. Hi sumarem un milió de metres quadrats més amb l’ampliació del polígon industrial El Segre a través de les Canals. I confiem que, ben aviat, s’hi afegeixi el desenvolupament del polígon de Torreblanca, preservant l’espai natural i la singularitat de l’Horta de Lleida. Com us explicava, volem que Torreblanca es basi en la indústria agroalimentària d’alt valor afegit. Celebro, en aquest sentit, la notícia del projecte per desdoblar la carretera N-240 fins a les Borges, que afavorirà l’entrada i sortida de les mercaderies del nou polígon.Som conscients que si pretenem atraure noves empreses i donar suport al sector, hem de posar les coses fàcils. Una administració moderna i àgil ens ha de servir per transmetre confiança. Ja hem reduït el temps d’espera per tramitar llicències i permisos d’obres i hem rebaixat la pressió fiscal. Farem encara un pas més a través de l’oficina única Invest in Lleida que acompanyarà cadascun dels projectes que tinguin interès a implantar-se a la ciutat. Volem atreure inversions i fer costat a les nostres empreses en els seus processos d’expansió cap a l’exterior. El Consell Econòmic i Social, que acabem de reactivar, ens ajudarà a prendre les decisions polítiques i econòmiques en aquesta línia. Estic convençut que Lleida serà un hub agroalimentari de primer ordre. I aquesta és la clau de volta del desenvolupament econòmic de la ciutat. Estem preparades i preparats per fer un salt com a capital. Però l’hem de fer bé, planificant amb prudència i coherència i mantenint, a la vegada, l’essència de la nostra identitat, la que ens fa singulars i únics. Lleida està feta de persones fermes i treballadores que, amb la seva constància i persistència, ens han dut on som ara. Els devem esforç i atreviment per dissenyar el futur.