Lleida t’estima
Paer en cap
L’estiu es percep, sovint, com una pausa en el temps. En canvi és, possiblement, quan més podem gaudir. Lleida no s’atura tampoc els mesos de calor. Més aviat es transforma, es reinventa i es converteix en l’escenari perfecte per a idees i projectes engrescadors. La nostra és una capital que no es conforma i que aprofita cada moment per avançar, per cuidar-se i per oferir noves oportunitats.
A Lleida fem coses. Moltes. L’agenda d’aquest estiu és plena d’activitats per a tothom. La satisfacció arriba quan veiem i sentim la vostra resposta, omplint, per exemple, el fossat de la Seu Vella per assistir a algun dels espectacles que hi estem programant. Sempre és agradable pujar al turó, i més per trobar-nos-hi música, acrobàcies de circ, teatre, jornades astronòmiques, per fer ioga o, simplement, per llegir al claustre.
Lleida desplega el seu potencial i s’exhibeix com una ciutat viva i dinàmica per als que som d’aquí, però també per a les persones que ens visiten. La campanya d’estiu que impulsa la Paeria ofereix més de 200 activitats culturals, turístiques i de lleure per tal de viure l’Estiu en Viu. Enguany, a més, presenta novetats. La més visible i que segurament ja us haureu parat a mirar és el nou bus turístic. Hi caben 72 persones, està adaptat i compta amb dues plantes. La de dalt, amb sostre de lona per protegir-se del sol i de la pluja si convé. Com a curiositat, us explicaré que aquest és el tercer bus turístic que tenim a la ciutat i que oferim aquest servei des de fa 25 anys. Sabeu quantes persones han recorregut Lleida en bus turístic durant aquest temps? Pràcticament 209.000. I seguim sumant perquè des que vam estrenar-lo a mitjans de juliol, hi ha cues per pujar al bus que, a més, llueix una nova imatge lligada a la campanya de ciutat amb tota una declaració d’intencions: Lleida t’estima. Incorpora la imatge de l’Any Viñes i passeja una paleta de colors que no està triada a l’atzar: hi ha verds que simbolitzen l’Horta, els roses de la floració i els rojos i taronges que ens recorden les bellíssimes postes de sol de Ponent. El vehicle, que recorre els punts més emblemàtics de la ciutat, circula tots els dies de la setmana i disposa d’un sistema d’àudio que permet fer el seguiment de la visita en quatre llengües. Fa parada als punts més emblemàtics. Una d’elles, a la Rambla de Ferran. Si us sembla, baixem aquí i acostem-nos al número 9 per visitar les Adoberies Medievals que, per fi, són municipals. Em fa especial il·lusió perquè això ens permetrà potenciar aquest espai i donar-lo més a conèixer. Les restes arqueològiques, del segle XIII, estan formades per dos obradors que contenen encara la canalització que s’utilitzava a l’Edat Mitjana. També disposen d’elements que eren imprescindibles per adobar les pells i transformar-les en productes d’ús diari com ara guants, barrets, caixes o botes de vi. L’adquisició de les Adoberies és una oportunitat excel·lent per fer difusió del nostre passat històric i per donar encara més múscul a l’Operació Rambla, que ens ajudarà a promocionar econòmicament tot aquest sector de la ciutat. En aquest sentit, estem treballant amb la Diputació de Lleida per sumar i difondre de manera conjunta les diferents adoberies que, de fet, es troben al llarg de la Rambla de Ferran. Al Morera mateix hi podeu veure unes altres restes, a més de les del Palau Provincial.
Som una ciutat que es defineix i s’explica també a través del patrimoni. Conèixer-lo a fons ens ha de servir per projectar-nos al món amb orgull. Tenim personalitat pròpia i ho demostrem contínuament. Com aquests dies, amb la romeria dels fanalets de Sant Jaume, declarada festa patrimonial d’interès nacional per part de la Generalitat. I, evidentment, amb cada festa major que les associacions de veïns organitzen amb tota la il·lusió per fer comunitat al carrer. A Lleida, decididament, sabem gaudir l’estiu.