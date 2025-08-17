Lleida, ciutat segura
Alcaldessa accidental de Lleida
Lleida és una ciutat segura? És una pregunta que els faig amb intenció i que acaba fent acte de presència en una conversa del nostre dia a dia. Penso que està bé debatre sobre seguretat. Jo soc la primera que ho faig. Als governs progressistes, contràriament al que es vol fer creure, també ens pertoca parlar-ne i més quan hi ha qui, a través especialment de les xarxes, pretén generar una imatge de ciutat insegura. No és així. Lleida és una ciutat per viure-hi i on es generen oportunitats.
Recentment hem sabut que els delictes baixen a Lleida un 2,2% en el primer semestre de l’any. És una dada facilitada pels Mossos d’Esquadra que, per aquells que se situen en l’extremisme i pretenen sembrar la imatge del caos, no els ha agradat. I com que no els interessa, l’han qüestionat. Què més ens diuen les dades? Que els robatoris en domicilis o en establiments comercials baixen un 39%, que les ocupacions disminueixen un 25% i que els furts ho fan en un 8%. Hem detectat que tenim una àrea en què cal incidir, que són els robatoris amb força en interior de vehicles. Ja hi estem actuant perquè no som dels que amaguem el cap sota l’ala. Des que vam entrar al govern municipal, vam situar la seguretat com a una prioritat. Estàvem preparats per començar a implementar propostes que portàvem treballades i, de fet, ja obtenim resultats. Els proposo un exercici de pocs minuts. Recuperin el nostre relat sobre seguretat dels últims anys i veuran que hem sigut coherents.
Complim i avancem. Hem superat l’equador del mandat i tenim el 63% del Pla Local de Seguretat executat o en execució. Una de les mesures que vam dir que faríem és augmentar fins a 250 el nombre d’agents de la Guàrdia Urbana i dotar-los de més mitjans. Veure la policia al carrer dona tranquil·litat i comporta major sensació de seguretat. Recentment, hem donat la benvinguda a 21 nous agents que han reforçat les patrulles als barris, posades en marxa a l’inici del mandat. L’aposta per la policia de proximitat funciona: hem obert els centres operatius de la Mariola i del Centre Històric amb un balanç molt positiu. Un altre exemple és el Pla d’Actuació a l’Horta. En els primers sis mesos de l’any, s’han fet més de 1.600 actuacions. Gràcies als patrullatges conjunts de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra, en els darrers dos anys s’han fet més de 400 controls a l’Horta i s’han detingut 9 persones.
Estem consolidant un nou model de nova seguretat a Lleida: més eficient i més proper. Ens ajuda, també, la implementació de les noves tecnologies. Acabem d’instal·lar 10 noves càmeres de vigilància al Centre Històric i 3 més a l’Horta. Formen part de les més de 200 càmeres que funcionen a tota la ciutat i la nostra previsió és augmentar-les. A més, estem en procés per adjudicar a finals d’any el nou contracte per introduir noves tecnologies. Apostem per les eines intel·ligents, no només per actuar, sinó per anticipar-nos a fets delictius. Ara bé, perquè l’efectivitat policial tingui continuïtat cal actuar contra la multireincidència. Des de l’absolut respecte cap a les decisions judicials, saben que no compartim la posada en llibertat de persones que acumulen diversos delictes i així ho hem fet saber.
Voldria tancar l’article parlant d’un altre factor que té a veure amb la seguretat: el civisme. En aquest primer semestre de l’any, la Guàrdia Urbana ha posat 354 denúncies per l’incompliment de les ordenances. És un 75% més. Tenir un carrer net, una plaça ben cuidada o una actitud respectuosa contribueix a sentir-nos més segures i segurs. Actuem contra els incívics i contra els qui incompleixen les lleis, cal separar bé el que és incivisme del que és un delicte. Estem posant tots els mitjans a l’abast i afegirem els que facin falta. Els indicadors ens demostren que anem pel bon camí i això és fruit, també, de la bona feina de la nostra policia local i de la bona coordinació amb tots els cossos de seguretat. Lleida és una ciutat segura.