Lleida s’ho mereix
Paer en cap
Tres, dos, un… ja és Nadal a Lleida! Ha estat pitjar un botó i la façana de la Paeria s’ha omplert de moviment, de colors i d’éssers fantàstics amb la sorpresa d’enguany de la videoprojecció: el nostre Marraco. La canalla s’ho mirava amb la boca oberta, fent grans exclamacions a cada aparició. L’Ariane i la Laia, enxanetes dels Castellers de Lleida, que amb un munt de nens i nenes ens han ajudat a fer la llum, estaven la mar de contentes d’haver viscut un moment tan especial. El de l’encesa dels llums de Nadal és un dels actes més emocionants que tinc el plaer de viure com a alcalde.
No hi ha res millor que les il·lusions compartides. És entre totes i tots que hem d’aconseguir que les festes siguin màgiques. És el concepte que mantenim per a la campanya amb el lema: Lleida. On la boira fa la màgia. N’anireu veient la imatge i comprovareu que enguany el Nadal a Lleida està fet d’una textura de jerseis gruixuts, ara que ha arribat el fred. Si mireu atentament, us adonareu que està teixida amb petits cors que simbolitzen l’estima per la ciutat i pels nostres elements identitaris. En primer lloc, la boira que ens fa singulars. No la volem oblidar tot i que n’anem perdent presència. Però també la Seu Vella, Indíbil i Mandoni, els tres reixos o els regals. Aquest Nadal s’ha de notar la força d’una Lleida que creu en ella mateixa, que aposta per la convivència i que vol compartir el seu talent. Us animo a passejar pels dinou quilòmetres de carrers engalanats, a visitar les exposicions i participar de les més de 200 activitats, a retratar-vos a la vora dels arbres i els elements decoratius que arriben a una quinzena de barris i a entretenir-vos amb les fonts il·luminades de Plaça de Catalunya, Plaça de la Pau i Plaça de França. Si voleu fer un recorregut inoblidable, abrigueu-vos bé i pugeu al bus turístic, que s’afegeix a la campanya de Nadal.
Ens hem esforçat un any més perquè Lleida s’ho mereix, vosaltres us ho mereixeu. Som capital comercial i tenim la gran sort de comptar amb botigues de proximitat que coneixen els nostres gustos. Comprar al comerç local no es pot comparar a fer-ho a través d’un simple clic. Deixeu-vos aconsellar i gaudiu l’experiència. A Lleida tenim de tot. Si se us fa l’hora de dinar o de sopar, no dubteu a aturar-vos a qualsevol dels establiments que omplen la ciutat. La nostra gastronomia és un privilegi. Qualitat, tradició, innovació i productes de la terra s’uneixen amb una atenció personalitzada que fa que la restauració de Lleida atregui persones d’arreu. I per a què les festes transcorrin en aquest ambient d’optimisme, convivència i civisme, reforcem la vigilància i la regulació del trànsit, especialment als principals eixos i en les hores i dies de màxima afluència. La nostra Guàrdia Urbana, amb el suport dels Mossos d’Esquadra, incrementarà les patrulles i la Unitat de Barris mantindrà contacte directe amb els i les comerciants per compartir informació i oferir consells de seguretat.
Són dates importants per al conjunt de la ciutat i, al cap i a la fi, som un equip de més de 150.000 persones que hem d’avançar juntes tenint cura les unes de les altres. Perquè el Nadal és també solidaritat, afecte i empatia. Aquests dies ens recorden, més que mai, que tenir-nos és el més valuós. Per això, no hem d’oblidar mai les persones més vulnerables, les que pateixen, les que estan o se senten soles. Farem tot el que estigui al nostre abast per garantir-los l’atenció que els cal. Us animo, un cop més, a adherir-vos al Pacte per la Convivència i el Civisme proposant-nos petits gestos que són els que realment canvien les societats.
Lleida és una ciutat acollidora, de llum, cultura i oportunitats de compartir, descobrir i emocionar-nos. Si l’any passat la campanya de Nadal va ser un èxit de participació, enguany volem superar-nos i sentir-nos de nou orgulloses i orgullosos de ser de Lleida, on la boira fa la màgia.