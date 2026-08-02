Campanya agrària: resposta compartida
Alcalde accidental de Lleida
La campanya agrària forma part de la realitat econòmica, social i identitària de Lleida. Persones arriben amb l’expectativa de treballar-hi. Aquest estiu, la majoria ho han fet amb possibilitats reals de fer-ho, però cada campanya també té fluxos d’arribada irregulars i condicionats a factors climàtics. Enguany, ha estat especialment excepcional i ha requerit ampliar i adaptar la resposta prevista.
Conjuntament amb els departaments de Presidència, d’Agricultura i de Drets Socials de la Generalitat, hem activat un dispositiu extraordinari i temporal al Pavelló 4 de la Fira. Calia gestionar i actuar per garantir una atenció digna i la seguretat de les persones i per vetllar per la convivència en l’espai públic. La Paeria ha d’assegurar l’ordre i el benestar de les persones, tant de les que viuen a Lleida com de les que hi són de pas.
Els canvis que ens trobem en una campanya excepcional com la d’enguany, però, no ens poden fer perdre de vista el model que estem construint. Parlem d’una realitat que fa anys que vivim i que requereix mirada a llarg termini i una resposta integral. Aquest model passa per connectar millor les persones que venen a treballar amb les necessitats reals de contractació; implicar-nos activament tots els agents agraris i administracions sota un mateix full de ruta i disposar d’una xarxa de dispositius i equipaments preparats per activar-se i adaptar-se a cada moment de la campanya. La resposta no són només places, ni només actuacions sobre l’espai públic, ni només coordinació entre administracions. La resposta és cosir totes aquestes peces perquè funcionin com un sistema. Ens hem dotat d’un factor cabdal per aconseguir-ho, que és fent que l’expectativa de treball es converteixi en una oportunitat. Enguany, menys de la meitat de persones es troben en situació irregular respecte al 2025, la qual cosa facilita que puguin ser contractades. Tenir una feina és cabdal per evitar situacions de precarietat i d’exclusió. Precisament per connectar aquestes persones amb les demandes i les necessitats de mà d’obra de les empreses, des de la Paeria hem engegat l’Oficina d’Intermediació Laboral en Campanya Agrària. Ho hem fet perquè ens hem trobat que hi ha moltes persones capacitades per treballar, amb permisos i formació necessaris, i que empresaris i empresàries ens han comunicat la dificultat per trobar personal en diferents sectors. L’Oficina d’Intermediació Laboral ens està servint precisament per evitar que persones preparades es quedin sense feina i en situació de precarietat.
En els darrers anys també hem avançat molt en el treball conjunt amb la Delegació del Govern i el Consell Comarcal del Segrià. A banda de l’Oficina d’Intermediació Laboral, hem obert el Centre d’Atenció per a Temporers, més conegut com a CAT1, per tal que les persones temporeres puguin allotjar-se en condicions dignes i a prop del seu lloc de treball. També hem treballat estretament per augmentar el nombre de places per a persones treballadores temporeres que s’allotgen a Seròs. Són baules que funcionen, però que hem d’acabar de consolidar cosint-les, per passar d’un model coordinat a una resposta única i integral. Sabem que la campanya no entén de termes municipals: moltes de les persones que arriben a la ciutat de Lleida treballen en diferents localitats i es desplacen pel territori. Per això, estem treballant en un model que compta també amb la implicació d’agents com els sindicats agraris, les empreses i les entitats. Si volem una solució més estable, hem d’anar cap a una governança territorial de la campanya. El camí està iniciat. Ara cal consolidar-lo i convertir els avenços dels darrers anys en una resposta compartida, estable i de territori.