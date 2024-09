Creado: Actualizado:

Voldria fer una modificació a la carta on recriminàvem l’horari del bar del carrer Castella i que mortifica els veïns, que han d’anar a treballar, fins a les 2 de la matinada, alguns dies. Es troba al carrer Castella, número 2-4. I sobretot, que netegin les burilles i no deixin ampolles al carrer, ja que els altres veïns no tenen per què suportar-ho. Ah, les papereres són per al paper; els plàstics, llaunes i vidre, als contenidors. Gràcies.