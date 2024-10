Roben comptadors d’aigua

Creado: Actualizado:

Sí, a nosaltres també ens ha tocat. Sort que han estat molt professionals amb la forma de fer-ho, no trencant portes, ni panys, i deixant les aixetes ben tancades. Com dic, uns professionals. Es diu que els venen a pes. És a la tarda, busco el telèfon d’urgències d’aigües Lleida. Després de l’espera i musiqueta, la solució és: anar a denunciar el robatori a l’autoritat i amb la denúncia contractar un nou comptador demà al matí. Una amable i eficient administrativa a les 9, fa la paperassa i pago. Sorpresa, a la foto que porto, em diuen que falta una connexió flexible que també es van emportar amb el comptador. Val, posin-lo i cobrin el seu cost, dic innocentment. Una veu en off d’una taula de darrere diu “no som fontaners!!!”. Conclusió: la urgència s’allarga, cal combinar fontaners i tècnics!

Però, i si us dic que al cantó del meu comptador n’hi ha un altre punxat pels okupes d’un pis. Papers al Jutjat, a l’Ajuntament, a Aigües Lleida, a Cies elèctriques, denuncies a mossos, els mesos van passant. Entre vostè i jo, amable lector, vaig tenir la temptació de demanar als tècnics dels okupes de fer ells la connexió. Evidentment no ho vaig fer.